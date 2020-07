GameStopZing: una saletta dedicata al gaming debutta a Milano

Una saletta completamente dedicata al gaming nella quale andare a provare i propri giochi preferiti in tutta sicurezza è il nuovo progetto di intrattenimento legato al gaming che GameStopZing sperimenterà a Milano nel negozio di c.so XXII Marzo.

Si tratta di uno spazio pensato per offrire ai propri clienti un'esperienza di valore all'interno dei propri negozi. Questo nuovo corner, infatti, è sempre aperto al pubblico e rispetta gli orari del negozio. La fruizione della sala, nel rispetto della normativa vigente in materia di COVID-19, avverrà in tutta sicurezza: l'accesso per il momento sarà consentito a un massimo di quattro persone così da garantire le giuste distanze e tutte le attrezzature di gioco saranno adeguatamente igienizzate pre e post uso.

GSZ punta sull'entertainment e sulla costruzione di momenti di valore per il proprio target e non solo: l'area Nintendo è concepita per essere non solo un luogo di svago, ma anche un'occasione di apprendimento per acquisire dimestichezza con i prodotti del mondo del gaming, anche per i meno addetti ai lavori.

"Questo progetto si inserisce nella strategia di GameStopZing che punta su tutte le forme di intrattenimento legate al mondo del gaming & merchandising" spiega Maximiliano Donzelli, direttore Marketing di GameStopZing Italia "stiamo puntando a rafforzare i business storici, ma allo stesso tempo siamo attivi nell'ideazione ed implementazione di nuove occasioni per vivere il mondo del gaming in prima persona, destinate alla nostra audience e non solo. Il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza che il contesto attuale ci impone per continuare a garantire il divertimento in tutta sicurezza."





La saletta è stata totalmente personalizzata e adibita di game station con gli ultimi giochi e le ultimissime novità in termini di accessori e periferiche e ospita un gigantesco Nintendo Switch realizzato ad hoc per amplificare l'esperienza e l'immersione.

GameStopZing ha anche intenzione di utilizzare questa sala come luogo per eventi di presentazioni di giochi nuovi, lanci, incontri con influencer e Creators. Un luogo, in altre parole, nel quale poter vivere la propria passione per i videogiochi.