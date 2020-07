Fortnite: skin di Captain America disponibile, è la più cara di sempre della Marvel

La skin di Captain America, nel momento in cui scriviamo, è disponibile per l'acquisto su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Nel 2018, lo ricordiamo, c'era chi sosteneva che un oggetto cosmetico di questo tipo non sarebbe mai approdato su Battaglia Reale, perché "Cap non usa le pistole nei film". Come se invece una Banana che combatte Travis Scott avesse più senso.

Ma ad ogni modo, ora chiunque può acquistare la Skin di Captain America e aggiungerla al proprio account. Certo, sempre che sia disposto a spendere un bel po': difatti questo costume è il più caro di sempre a tema Marvel Studios. Star Lord e Black Widow vennero proposti a 1500 V-buck, così come tutte le skin DC del resto: Captain America invece ha un prezzo pari a 2000 V-buck, ben 20 euro. I dataminer bene o male l'avevano previsto.

Va detto che assieme al costume riceverete anche il dorso decorativo: il suo scudo, accessorio imprescindibile. Lo stesso scudo potrà essere usato anche come piccone (strumento raccolta), ma soltanto quando equipaggiato a Captain America potrete vedere l'animazione caratteristica: cioè il gesto di riagganciarsi lo scudo dietro la schiena. Gli altri personaggi lo useranno invece come piccone e basta.

Tanto per fare le cose in grande, Epic Games ha anche proposto un trailer per la nuova skin di Captain America, ve lo riportiamo qui di seguito. Va da sé che in questi giorni dovreste anche completare la sfida dei fuochi d'artificio a Lago Languido, che celebrano proprio l'eroe di Marvel Studios.