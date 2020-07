Vodafone Happy Friday, premi e regali del 3 luglio 2020

Oggi venerdì 3 luglio 2020 torna l'appuntamento settimanale con il Vodafone Happy Friday: si tratta del programma di fidelizzazione dell'operatore rosso, che ogni sette giorni offre alcuni premi e regali ad un ristretto numero di clienti. Vediamo allora tutte le novità di oggi.

I premi e le iniziative del Vodafone Happy Friday del 3 luglio 2020 consistono in uno sconto del 20% con ASOS (a fronte di una spesa minima di 30 euro); in alternativa è possibile richiedere un mese di abbonamento a G+ di Gazzetta dello Sport. Alcuni clienti selezionati, infine, potrebbero ricevere offerte del tutto personali, individuali.

I clienti potranno scegliere il proprio premio del Vodafone Happy Friday entro le ore 23:59 di oggi 3 luglio 2020: sarà sufficiente accedere dall'App MyVodafone, quindi selezionare la sezione Happy Friday e infine disegnare lo smile sorridente. In caso il cliente scelga l'abbonamento a G+ di Gazzetta dello Sport, il codice coupon verrà fornito via mai le andrà utilizzato entro il 12 luglio 2020. L'abbonamento potrà essere poi disdetto in qualunque momento, altrimenti si rinnoverà a 3,99 euro al mese.

ASOS è invece un sito britannico di moda e cosmesi, potete raggiungerlo qui. Il codice coupon in questo caso andrà utilizzato entro il 5 luglio 2020. Vi piacciono i premi proposti da Vodafone Italia questa settimana? Siete già iscritti al programma Vodafone Happy?