Fortnite, come accendere i fuochi d'artificio a Lago Languido che celebrano Captain America

A sorpresa sono arrivati dei fuochi d'artificio su Fortnite Capitolo 2. Non si tratta di un evento particolare per la Stagione 3, quanto piuttosto una sorta di festeggiamento in vista del 4 luglio 2020 (il Giorno dell'Indipendenza, come dovreste sapere). Ma dove sono? A cosa servono? E soprattutto, come accenderli?

Procediamo per gradi. Tanto per cominciare, i fuochi d'artificio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 attualmente si trovano solo e soltanto presso Lago Languido: circondano l'intera città, dalle collinette circostanti, ne segnano in un certo modo il perimetro. Proprio a Lago Languido dovreste comunque andare per completare la sfida degli anelli fluttuanti, dunque è opportuno saperne di più anche sui fuochi d'artificio, che occorrono per portare a termine una nuova missione giornaliera che potrebbe comparire anche a voi in modo occasionale.

Per accendere i fuochi d'artificio e ottenere i punti esperienza non dovrete fare altro che trovare i singoli oggetti in questione, e poi eseguire il comando Interagisci (tasto Quadrato su DualShock 4 di PlayStation 4). Una volta attivato un fuoco nel corso della partita, gli altri giocatori non possono più utilizzarlo: dunque dovreste atterrare immediatamente a Lago Languido propri all'inizio del match, e correre verso quelli più vicini.

Curioso il fatto che quest'anno i fuochi d'artificio di Fortnite celebrino anche Captain America: quando esplodono in cielo, infatti, creano un motivo colorato che forma lo scudo dell'eroe di Marvel Studios in questione. Del resto il costume nel momento in cui scriviamo è disponibile per l'acquisto.

Il video qui di seguito riportato vi mostra le posizioni dei fuochi d'artificio, e tutto ciò che dovrete fare per attivarli e completare la missione a tema.