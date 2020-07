Final Sword ruba i brani di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e arriva su Switch

Che lo abbiate giocato per la prima volta su Nintendo 64, Nintendo Wii o Nintendo 3DS, vi ricorderete certamente dei bellissimi brani contenuti in The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ecco, ora immaginate una software house che se ne appropri di peso per inserirli nella propria produzione. E che poi decida di pubblicare questa produzione su Nintendo Switch: sarebbe il colmo, non è vero?

Però è successo. Il gioco in questione è Final Sword, e in questi giorni è stato pubblicato su Nintendo Switch, proposto come action RPG al prezzo di 15,90 euro; trattasi del porting dell'omonimo titolo per smartphone. Fin qui nulla di strano di condannabile, ma date un'occhiata al filmato qui di seguito riportato. O, per essere più precisi, ascoltatelo: