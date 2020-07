Brie Larson diventa una YouTuber e mostra a tutti la sua console Nintendo Switch

Che a Brie Larson andasse a genio il mondo dei videogiochi e in particolare quelli targati Nintendo, era ed è cosa nota. Che fosse pronta a diventare una YouTuber, un po' di meno. Ma è successo giusto in questi giorni, con una reazione altalenante da parte dei suoi follower; comunque generalmente positiva.

Nel corso di una live recente, che vi riportiamo integralmente nel campo Fonte di questo articolo, Brie Larson è corsa via dalla scena per correre a recuperare la sua console Nintendo Switch in un'altra stanza; poi è tornata, e l'ha mostrata a tutti, orgogliosamente. Neanche una console qualsiasi: è quella esclusiva, a tema Animal Crossing: New Horizons. Vi avevamo riportato a suo tempo l'attesa struggente del titolo, da parte di Brie Larson.

L'entusiasmo e la felicità dell'attrice (che ricordiamo ora soprattutto per Captain Marvel) sono genuini, per quanto un po' "necessari" alla buona riuscita della live su YouTube. Chissà se lei continuerà su questa strada, creando così contenuti di tanto in tanto, magari diventando una YouTuber a tempo pieno. Di certo non smetterà di dedicarsi ai videogiochi sulla sua amata Nintendo Switch. Eccovi la sua reazione per intero.

In un impeto di completo entusiasmo Larson è corsa via, tornando poi indietro con la preziosa Nintendo Switch, molto più elegante e sobria di quella mostrata dalla sua interlocutrice, non trovate anche voi?

brie larson running out of the room so she can show her switch on camera is the most brie larson thing she has ever done — alex (@loventhunders) July 2, 2020