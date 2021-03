Naruto: il cosplay di Tsunade firmato Japp_Leack è alcolico

Naruto e il suo variopinto cast tornano protagonisti ancora di un altro cosplay, in questo caso con una reinterpretazione di Tsunade da parte dell'ottima Japp_Leack, che ci propone il personaggio con uno scorcio davvero particolare.

La Principessa delle Lumache di Konoha si presenta qui in ottima forma, grazie anche alla figura davvero piacevole di Japp_Leack, che riesce peraltro a riprodurne alcune caratteristiche fisiche peculiari, come risulta ben visibile da questo cosplay.

L'altra particolarità della foto è che coglie il Quinto Hokage in una delle sue grandi passioni poco consone all'importante ruolo sociale della donna in questione: l'alcool. Tsunade non è solo una grande combattente e un'abile politica, ma quando capita è anche in grado di fare una certa baldoria, specialmente se si ritrova ad avere a che fare con una bella bottiglia di sakè.

Japp-Leack, ovvero la modella russa Alina Becker, ha opportunamente scelto proprio uno di questi momenti di relax per mettere in scena una Tsunade alle prese con una bella scorta di sakè, probabilmente alla portata della forte combattente del villaggio della Foglia.

Facendo un po' un ripasso dei cosplay pubblicati di recente, ricordiamo la Mikasa di sakina_cos da L'Attacco dei Giganti, il cosplay di Loba di Hannah Stockings su Apex Legends, quello di Tifa di Komori da Final Fantasy 7 e infine il particolare cosplay di PS5-chan di khainsaw.