PS5, il cosplay di PS5-chan di khainsaw ridefinisce la next-gen

Vediamo il cosplay di PS5-chan, un personaggio del disegnatore iukute062 dedicato a PS5, realizzato dalla cosplayer khainsaw, particolarmente ispirata dal fantasioso design del personaggio.

Pur non essendo un personaggio nato da un film o da una serie, PS5-chan ha stuzzicato non poco la fantasia di molte cosplayer, per la particolarità del suo costume, che riprende forme e colori della console di Sony. khainsaw ha deciso di realizzarne una versione 1:1, curando praticamente ogni dettaglio, dalla pettinatura alle calze, passando per il body fantascientifico.

Dopo aver visto la sua opera non guarderete più PS5 allo stesso modo, questo è certo. Inoltre scoprirete la vera next-gen.

Quello di khainsaw non è l'unico cosplay di PS5. In passato vi abbiamo proposto anche quello della nostra amata Panterona, ispirata a un modello molto differente, mentre prima dell'uscita della console scoprimmo l'opera della cosplayer ZoeVolf, altrettanto ispirata. Volendo c'è anche un cosplay di Xbox Series X, anche se le forme della console di Microsoft meno si adattato a trasformarsi in un personaggio immaginario.