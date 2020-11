Xbox Series X, finalmente un cosplay sexy, da labinnak

Anche Xbox Series X ha il suo cosplay sexy, finalmente! A realizzarlo è stata la cosplayer labinnak, che ha accettato la sfida di tradurre la console di nuova generazione di Microsoft in un costume che renda immediato il richiamo al suo soggetto originale, ma senza rinunciare alla bellezza.

In effetti la sfida di pensare un costume femminile o maschile partendo da Xbox Series X è davvero ardua. Il design della console è brutale, diretto ed essenziale, nella profonda visione metafisica che è capace di esprimere, tra il Kubrick di 2001 Odissea nello Spazio e un frigorifero kitsch. Insomma, è un parallelepipedo.... Come lo trasformi in un abito senza finire per trasformarti un robot uscito da un fumetto di fantascienza degli anni '50? Difficile, ma non impossibile.

Come potete vedere dalla foto, labinnak gioca soprattutto con il colore nero del suo succinto abito di finta pelle, richiamando il marchio della console con delle sfumature verdi visibili sui capelli. Non era facile, ma il risultato è davvero convincente. Quantomeno è un inizio. Per raggiungere il livello della Panterona di PS5 ci vuole ancora un po', ma elaborando maggiormente il soggetto non dovrebbe essere impossibile riuscire a ottenere qualcosa di altrettanto evocativo.