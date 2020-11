PS5, il cosplay di Panterona è la cosa più next-gen che vedrete nel 2020

Festeggiamo il lancio di PS5 in Italia con il cosplay realizzato da Panterona, una cosplayer di Trinidad e Tobago che ha deciso di vestirsi da console di nuova generazione per l'occasione. Visti i giochi disponibili al lancio per PS5 è Xbox Series X è probabilmente la cosa più next-gen che vedrete per almeno tutto il 2020.

Il costume ovviamente è disegnato intorno alle caratteristiche di PS5: quindi il bianco è il colore dominante, ma con diverse rifiniture nere. La scocca della console ha trovate spazio sopra le spalle, a formare un colletto fantascientifico, mentre gli stick del DualSense sono posizionati a coprire i capezzoli, creando un doppio senso intellettualmente stimolante.

Cosa aggiungere? Sicuramente si tratta di un'interpretazione molto sexy del soggetto, ma non per questo sgradevole. Non l'avreste vista bene a Piazza San Marco a festeggiare con l'Italia il lancio di PS5?