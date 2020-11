Cosplay: citrus_heart è una provocante Mia Shiranui di King of Fighters

Mia Shiranui è senza dubbio uno dei personaggi più noti di King of Fighters, ma anche del mondo dei videogiochi in generale. Il motivo è facilmente comprensibile: la bella lottatrice è sempre dipinta in maniera estremamente sexy e provocante. Per questo motivo a Citrus_heart è bastato fare un cosplay molto fedele per superare i livelli di guardia.

Tecnicamente, infatti, il poco che c'era da fare è stato fatto: il costume rosso con i bordi bianchi è praticamente perfetto: ci sono anche gli stivaletti coordinati e i paracolpi sui polsi. Anche il poco tessuto utilizzato per coprire le forme della cosplayer sono molto fedeli allo spirito originale del personaggio, qualche dubbio in più lo abbiamo sulla posizione difensiva, con la parte superiore delle braccia un po' troppo stretta e con gli avanbracci che inspiegabilmente non proteggono il tronco.

Una posa da K.O.

