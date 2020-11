Wonder Woman: il cosplay di Wonderousjoan è eccellente, ma piuttosto spiazzante

L'interpretazione di Wonder Woman fatta da Wonderousjoan è davvero eccellente, grazie alla ricostruzione maniacale del costume e dell'ambientazione del cosplay. Resta, comunque, un'interpretazione piuttosto spiazzante, soprattutto considerando che, negli ultimi anni, siamo abituati a vedere dentro questo costume la bellissima Gal Gadot.

Non che wonderousjoan non interpreti in maniera convincente il personaggio della DC Comics. Lo sguardo fiero c'è e il costume sembra fatto con perizia, dallo scudo alla corona, passando per gli stivali e il gonnellino.

Anche la preparazione fisica di wonderousjoan sembra essere adatta al personaggio, ma, ecco, diciamo che quella folta barba non è esattamente quello ci saremmo aspettati da un'Amazzone. Ma si sa, nel 2020 non bisogna più restare aggrappati a certi schemi e quindi va bene così.

Cosa ve ne pare dell'interpretazione? Se siete alla ricerca di qualcosa di più classico, vi consigliamo il notevole cosplay di Triss Merigold di Genevieve Marie o Alexy_sky_ che ha indossato i panni di Kushina di Naruto.