Naruto Shippuden, una dolce Kushina in carne e ossa nel cosplay di Alexy_sky_

La serie Naruto offre una grande quantità di personaggi a cui guardare come modello per i cosplay e in questi anni gli specialisti del settore hanno esplorato il cast del manga/anime in lungo e in largo, ma non molto spesso si è vista una Kushina così vicina all'originale come quella ricreata in cosplay da Alexy_sky_ su Instagram.

Come ben sanno i fan della serie, Kushina è un personaggio particolare essendo la madre di Naruto, già morta nel corso degli eventi che raccontano la vita del protagonista, ma che è in grado di incontrare il figlio durante una particolare occasione che non riportiamo per evitare spoiler, anche se ormai è difficile definirli tali.

In ogni caso, si tratta di un personaggio poco toccato dalla serie ma che ha grande importanza, essendo stata la precedente Forza Portante della Volpe a Nove Code prima di Naruto, in grado di mantenere a bada lo spirito grazie al suo potente chakra.

Resta una figura giovane anche perché all'epoca della nascita di Naruto era nel pieno della sua forza, dunque la rappresentazione da parte di Alexy_sky_ è piuttosto fedele, anche nel suo essere molto affascinante e vivace, come ricorda bene anche Jiraiya nella serie.

Per quanto riguarda i cosplay, ricordiamo anche la favolosa Triss Merigold nel cosplay di Genevieve Marie e l'Androide 18 della cosplayer heyitsxen.