PS5: i codici di errore più frequenti e come risolvere i problemi

Vediamo quali sono i codici di errore di PS5 più frequenti tra quelli che stanno ricevendo i primi utenti e come risolvere i problemi collegati. In alcuni casi, i più gravi, sarà necessario rivolgersi al supporto ufficiale di PlayStation, che potrebbe arrivare fino a consigliarvi la sostituzione della console.

Comunque sia bando alle ciance e vediamo alcuni dei codici di errore più frequenti su PS5:

Codici di errore di PS5 CE-105799-1 / CE-113212-0

"Impossibile collegarsi al server."

Sono due errori di connessione al PlayStation Network. La prima cosa da fare è controllare lo stato del PlayStation Network, per verificare che il problema non dipenda da Sony. Se è tutto regolare, riavviate PS5 e reimpostate la connessione, verificando anche lo stato del router. Nel caso siate connessi via Wi-Fi, provate a connettervi via cavo. Se il problema persiste, spegnete il modem/router per 5 minuti, riavviatelo, provate ad aggiornare il firmware. In caso nulla funzioni, provate ad aspettare qualche ora per vedere se la connessione torna funzionante.

Codice di errore di PS5 CE-108862-5

"Impossibile collegarsi al server."

Altro errore di connessione, ma relativo al gioco o all'applicazione che state usando. Controllate comunque lo stato del PSN e, se tutto è a posto, andate sulle pagine degli sviluppatori per vedere se ci sono problemi specifici. Come prima, aspettate qualche ora nel caso non riusciate a risolvere subito.

Codici di errore di PS5 CE-107520-5 / CE-108889-4

"Si prega di aggiornare all'ultima versione del software di sistema."

Il firmware della vostra PS5 non è aggiornato, quindi collegatela a internet e seguite le istruzioni. Nel caso, potete anche scaricare a mano gli aggiornamenti dalla pagina ufficiale e installarli tramite penna USB o disco.

Codice di errore di PS5 CE-108255-1

"C'è qualche problema con questo gioco o applicazione."

Si tratta del codice d'errore peggiore tra quelli dell'elenco, ricevuto da diversi giocatori con giochi specifici. Nonostante Sony non abbia ancora espresso la sua posizione ufficiale in merito, pare che il servizio clienti consigli la sostituzione della console. Nel caso vi capitasse questo errore con una certa frequenza, contattate il servizio clienti di PlayStation e fatevi dire cosa fare per ottenere una nuova console.

Codice di errore di PS5 NP-102955-2

"I dati dell'account sono sbagliati."

Errore comunissimo che capita quando si inseriscono i dati sbagliati per collegarsi al PlayStation Network. Tutto ciò che dovete fare è inserire quelli corretti o recuperarli usando il sistema fornito da Sony, nel caso non li ricordiate.

Altri codici di errore di PS5

Per altri codici di errore, consultate il database degli errori di PS5 compilato dal PlayStation Community Support Team di Reddit oppure fate una ricerca sulla pagina ufficiale di supporto.