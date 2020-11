Marvel's Spider-Man Remastered su PS5, un easter egg scherza su un particolare imbarazzante dell'originale

Marvel's Spider-Man Remastered è approdato su PS5 e si porta dietro anche un simpatico easter egg che scherza su un particolare che ha fatto storia nella versione originale, un elemento che potrebbe essere considerato imbarazzante per un titolo dal comparto tecnico così avanzato ma su cui evidentemente Insomniac Games ha voluto comunque fare un po' di autoironia.

Stiamo parlando dei "Boat People", per come sono diventati famosi dopo il video che li rivelò la prima volta: in pratica, si tratta dell'equipaggio di una barca che si trova ai margini del mondo esplorabile di Marvel's Spider-Man, che a quanto pare non venne curato in maniera particolare dai grafici.

Essendo un elemento che sarebbe dovuto rimanere sullo sfondo, difficilmente visibile da vicino, Insomniac non l'ha curato limitandosi e costruire le forme base in maniera da essere accettabili se viste di lontano. Il risultato erano degli NPC dall'aspetto decisamente inquietante, essendo stati composti da pochi poligoni e con texture spalmate su superfici spigolose e ben poco realistiche, in grado di creare un effetto grottesco e quasi spaventoso.

Evidentemente, Insomniac ha voluto giocare anche su questo aspetto e ha riproposto i medesimi modelli ma con risoluzione più alta e una modifica particolare: un post-it sulla giacca di uno dei due navigatori con scritto "Vi siamo mancati?"

Un modo veramente simpatico per scherzare su una "falla" scoperta nel primo gioco che ha generato a sua volta un'ampia serie di meme e commenti esilaranti. Nel frattempo, ricordiamo che abbiamo pubblicato di recente la recensione di Marvel's Spider-Man su PS5.