Cyberpunk 2077 - No Save Point dei Run the Jewels è la canzone ufficiale del gioco

CD Projekt RED ha pubblicato un video musicale di Cyberpunk 2077 intitolato No Save Point by Yankee and the Brave. Nel video dei Run the Jewels si può ascoltare la loro canzone nel modo in cui è stata utilizzata in Cyberpunk 2077.

Per chi non li conoscesse, i Run the Jewels sono un duo hip hop statunitense formatosi nel 2013 dall'unione dei due rapper El-P e Killer Mike. Gli artisti hanno collaborato con lo sviluppatore polacco per creare la canzone No Save Point, che andrà a comporre la colonna sonora ufficiale del gioco.

Nel video si può vedere il forte legame tra le due produzioni: Run the Jewels sono immersi nell'universo di Cyberpunk 2077, nel suo immaginario, tra i suoi personaggi. Anche il loro testo è fortemente legato a quello che vedremo nel gioco. Cosa ve ne pare?

Nel frattempo, per farsi perdonare dell'ennesimo rinvio, CD Projekt RED ha annunciato un nuovo Night City Wire. La data scelta in questa occasione è un po' particolare.

Come anche i muri ormai sanno, Cyberpunk 2077 dovrebbe uscire il 10 dicembre 2020 su Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia. La versione PS5 e Xbox Series X/S arriverà nel 2021, nonostante il gioco girerà in retrocompatibilità fino a quel momento.