Pokémon Spada e Scudo: come riscattare Zarude gratuitamente da GameStopZing

La catena GameStopZing, in collaborazione con Nintendo e The Pokémon Company, ha deciso di festeggiare l'uscita del nuovo film dei Pokémon con un regalo speciale. Attraverso il suo sito, infatti, distribuirà gratuitamente i codici per ottenere il Pokémon Misterioso Zarude in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ecco come fare a riscattarlo.

Innanzitutto vi diciamo che l'iniziativa è valida solo un mese, dal 13 novembre al 13 dicembre 2020. In seguito bisognerà andare sul sito della catena, inserire il proprio indirizzo mail, e attendere l'invio del codice. Una volta ottenuto, occorrerà scaricarlo attraverso i giochi per Nintendo Switch. Ecco i passaggi.

Accedi alla pagina dell'iniziativa cliccando al seguente link: https://www.gamestop.it/pokemongcc; Inserisci il tuo indirizzo email nel modulo (ATTENZIONE: deve essere la stessa email del tuo account GameStopZing, se non lo hai, devi farne uno); Il codice omaggio sarà spedito entro 7 giorni dall’invio del modulo all’indirizzo email indicato. Entrare in Pokémon Spada o Scudo, selezionare “Dono Segreto” e riscattare il dono inserendo il Codice Seriale ottenuto.

Avete visto il trailer dell'ultimo film?