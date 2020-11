Nintendo Switch: nel nuovo spot c'è una coppia gay asiatica

Nell'ultimo spot di Nintendo Switch c'è una coppia gay asiatica. Si tratta di un bel segnale, soprattutto perché proviene da una compagnia più volte accusata in passato di essere poco attenta ai temi dell'inclusività.

Lo spot in sé è molto tenero e vede dei ragazzini ricevere in regalo Nintendo Switch con una copia di Animal Crossing: New Horizons e una del sempre verde Mario Kart 8 Deluxe. Il graditissimo dono proviene dalla coppia di zii, che guardano i piccoli scartare il pacco da remoto. Quindi i quattro iniziano a giocare insieme sfruttando le funzionalità online della console.

Nintendo Switch è la console ibrida di Nintendo, da 23 mesi la più venduta in assoluto negli Stati Uniti. Secondo molti analisti sarà la più venduta anche di questo Natale, nonostante il lancio di PS5 e Xbox Series X. Del resto è stato l'hardware da gioco preferito da molti anche durante la pandemia, tanto da fare numeri da record nei periodi di lockdown.