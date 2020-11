The Witcher 3, Ciri nel cosplay di Genevieve: così sexy che Instagram l'ha censurata

Ciri, uno dei personaggi principali di The Witcher 3: Wild Hunt, torna protagonista di un piccante cosplay nella stuzzicante interpretazione della modella Genevieve Marie.

Dopo aver interpretato una discinta Triss Merigold, la stessa Genevieve Marie ha scritto che il suo cosplay di Ciri è così sexy che Instagram l'ha censurata, rimuovendo il post con la foto frontale.

L'episodio si è naturalmente trasformato in un ottimo spunto promozionale per la modella, che ha infatti esortato i suoi follower a visionare il set fotografico completo riservato ai suoi contributor su Patreon.

Rivedremo Ciri in azione? Naturalmente sì, visto che The Witcher 3: Wild Hunt arriverà anche su PS5 e Xbox Series X con upgrade gratuito per chi possiede le versioni PS4 e Xbox One del gioco.