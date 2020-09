The Witcher 3: Wild Hunt annunciato per PS5 e Xbox Series X con upgrade gratis

The Witcher 3: Wild Hunt è stato annunciato per PS5 e Xbox Series X da CD Projekt RED, con una Complete Edition pensata per le piattaforme next-gen che sarà disponibile anche su PC.

Ultimo capitolo di una serie che ha venduto più di 50 milioni di copie, The Witcher 3 approderà dunque sulle console di nuova generazione con un upgrade gratuito per gli attuali possessori del gioco.

Sviluppata per sfruttare il potente hardware per videogiochi, l'edizione di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt per PC, Xbox Series X e PlayStation 5 presenterà una serie di miglioramenti visivi e tecnici, tra cui ray tracing e tempi di caricamento più rapidi nel gioco base, in entrambe le espansioni e tutti i contenuti extra.

L'edizione di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt sarà disponibile come gioco standalone su PC, Xbox Series X e PlayStation 5 e come aggiornamento gratuito per gli attuali possessori del gioco su PC, Xbox One o PlayStation 4.

Il comunicato dice che The Witcher 3: Wild - Complete Edition per PC, PS5 e Xbox Series X è attualmente in fase di sviluppo, ma non c'è ancora una data di uscita ufficiale: molto probabilmente il lancio avverrà nel corso del 2021.