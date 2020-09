Pokémon GO: le Mega Evoluzioni sono state modificate dopo le critiche dei fan

Niantic ha appena pubblicato un aggiornamento di Pokémon GO con il quale ha modificato le Mega Evoluzioni. Questa nuova meccanica è stata immediatamente criticata dai fan per il cattivo bilanciamento delle risorse distribuite attraverso i Mega Raid.

Per esempio far evolvere Mega Venusaur, Charizard e Blastoise "costa" ora 40 Mega Energie (prima era 50) mentre Beedrill è sceso da 25 a 20. Ancora più interessante è il fatto che i Mega Raid adesso regalano molta più Mega Energia che in passato.

Adesso si possono guadagnare fino a 90 Mega Energie, contro le 55 della prima settimana. Il quantitativo finale dipende da quanto velocemente completerete il Raid. Ecco lo schema:

Oltretutto grazie a questo aggiornamento potrete guadagnare Mega Energia anche camminando con il vostro compagno, attraverso missioni di ricerca e altri elementi di gameplay. Niantic ha anche cambiato diversi altri elementi del gioco, come le vincite dei Raid o le Premier Ball messe a disposizione dopo una vittoria.

Cosa ne pensate di questi cambiamenti?

Trainers, five-star raids will now award more items, and all raids, including Mega Raids, will now yield more Premier Balls for damage dealt! One to five-star raids will also yield more Premier Balls from the speed bonus.