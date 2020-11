Crypt of the Necrodancer per PS4, download gratis da PlayStation Store

Crypt of the Necrodancer per PS4 è disponibile gratis su PlayStation Store. Potrebbe trattarsi di un errore, dunque nel dubbio procedete rapidamente al download.

Crypt of the Necrodancer su PlayStation Store

Disponibile sulle piattaforme PlayStation dall'inizio del 2016, Crypt of the Necrodancer è un pluripremiato rhythm game roguelike per giocatori hardcore.

Muoviti ​a ritmo di musica e ripartisci mazzate seguendo le battute! Balla sulle note dell'epica colonna sonora di Danny Baranowski, o scegli una delle altre quattro incluse!

Una volta cliccato sul link che abbiamo riportato vi troverete di fronte due differenti edizioni del gioco, una scontata a 3,19 euro anziché 15,99 e una appunto gratuita.

Non essendo disponibili demo di Crypt of the Necrodancer, immaginiamo si tratti dello stesso pacchetto inserito per errore su PS Store con prezzi differenti. Come detto, nel dubbio effettuate il download.