NVIDIA RTX 3090, 3080 e 3070: Asus promette nuove unità entro la fine del mese

Asus ha promesso nuove unità di NVIDIA RTX 3090, 3080 e 3070 entro la fine del mese: l'azienda non si aspettava un riscontro simile e sta lavorando per portare ulteriori scorte nei negozi.

Sebbene infatti si parlasse di disponibilità molto più ampie per la RTX 3070 rispetto a 3080 e 3090, sembra che anche il nuovo modello avrà le medesime difficoltà e la casa taiwanese vuole correre ai ripari.

Per questo la divisione inglese di Asus ha pubblicato un messaggio indirizzato a tutti gli utenti in cui si scusa per quanto accaduto finora e si impegna a risolvere il problema già entro la fine del mese.

"Sappiamo che l'alta domanda per le nuove schede video della serie 30 stanno causando frustrazione fra tanti di voi", ha scritto l'azienda. "Leggiamo i messaggi e i commenti, e stiamo cercando con tutte le nostre forze di far sì che possiate acquistarle."

"Come aggiornamento, possiamo anticiparvi che abbiamo aumentato le unità distribuite in UK (e immaginiamo in Europa, NdR) a novembre e le manderemo il più rapidamente possibile a retailer e distributori."