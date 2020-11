Call of Duty: Black Ops Cold War a 120 fps anche su PS5: come attivare la modalità

Call of Duty: Black Ops Cold War gira a 120 fps anche su PS5, sebbene sulla console Sony sia necessario attivare tale modalità attraverso una piccola procedura.

Dopo quanto accaduto con Call of Duty: Warzone, che gira a 120 fps su Xbox Series X ma non ancora su PS5, gli utenti erano preoccupati che la situazione potesse ripetersi con l'ultimo episodio della serie prodotta da Activision.

Fortunatamente le cose non stanno così: per attivare i 120 fps su PlayStation 5 bisogna selezionare la modalità performance dalle impostazioni di sistema della console. Se non lo si fa, i 120 Hz restano bloccati, come spiega John Linneman.

This is what you need pic.twitter.com/R3YUWbHvcB — John Linneman (@dark1x) November 13, 2020

Come per la doppia installazione dei giochi, è possibile che la procedura venga automatizzata nel prossimo futuro onde evitare procedure macchinose e fraintendimenti.