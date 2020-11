PS5 può installare sia la versione PlayStation 5 che PS4 dello stesso gioco su SSD

A quanto pare PS5 può installare due volte lo stesso gioco su SSD, in versione next-gen e PS4, e ciò crea inevitabilmente dei problemi nell'uso della console: ecco come risolverli.

Il fenomeno si verifica con i titoli dotati di upgrade gratuito su PlayStation 5, come ad esempio Assassin's Creed Valhalla. TweakTown ha verificato la cosa, scoprendo che è possibile lanciare il gioco in entrambe le versioni.

Ciò crea come detto dei problemi, visto che lo spazio occupato su disco è doppio e i salvataggi possono entrare in conflitto fra di loro, dando vita a situazioni tutt'altro che auspicabili.

Per verificare selezionate un gioco dalla home screen di PS5, premete Options e controllate la versione. Lì potrete scegliere se lanciare il titolo in formato PS4 o PS5, ed è inutile dire che dovete optare per la seconda.

Dopodiché entrate nella sezione storage, dove la versione del gioco viene indicata chiaramente, e procedete alla cancellazione dell'edizione PS4 del titolo, così da liberare lo spazio occupato indebitamente su SSD.

Molto probabilmente in futuro questa procedura verrà automatizzata e PS5 conserverà unicamente i file della versione nativa di ogni software, ma per il momento è il caso di controllare se per caso state utilizzando un gioco in retrocompatibilità anziché nella sua versione ottimizzata.