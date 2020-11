FIFA 21, lo strumento Playtime consente di controllare spese e tempo di gioco

Le vostre spese in FIFA 21 sono eccessive? Magari non le conoscete neanche, né sapete quanto tempo passate con il gioco? Lo strumento FIFA Playtime è stato creato per aiutarvi.

Nato probabilmente in risposta alle recenti sentenze legate alle lootbox di FIFA 21, FIFA Playtime è una sorta di parental control che consente di porre un limite alla quantità di partite che si giocano, ma soprattutto ai FIFA Point che si acquistano e ai pacchetti di FIFA Ultimate Team che si aprono.

"L'integrazione di un sistema di tracciatura e di limiti di spesa in FIFA Playtime si basa su alcune ricerche che mostrano come l'accesso a una maggiore quantità di informazioni aiuti gli utenti a gestire meglio il proprio tempo di gioco", ha dichiarato Electronic Arts.

"In combinazione con suggerimenti intelligenti per indirizzare le scelte, i giocatori hanno potuto trovare un migliore equilibrio nella loro attività di gaming. Continueremo a sviluppare e adattare questi strumenti per fornirvi ulteriori modi di personalizzare le vostre esperienze."

L'immancabile componente parentale verrà rappresentata da un sito che EA sta mettendo in piedi per informare i genitori circa le spese e la quantità di tempo che i loro figli passano in compagnia di FIFA.