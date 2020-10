NVIDIA RTX 3070, disponibilità molto più ampie rispetto a RTX 3080 e RTX 3090?

NVIDIA RTX 3070 potrà contare su disponibilità molto più ampie rispetto alle introvabili RTX 3080 e RTX 3090, stando a quanto riferito da diversi retailer asiatici.

Più veloce di una RTX 2080 Ti per i benchmark ufficiali, la NVIDIA RTX 3070 verrà venduta presso i negozi di Akihabara, a Tokyo, a partire dal 29 ottobre con consegna alle 22.00, ora locale.

Ebbene, tutti i negozianti giapponesi intervistati per l'occasione hanno assicurato che le scorte relative alla NVIDIA RTX 3070 saranno molto più ampie rispetto ai due precedenti modelli della serie 30.

Non è chiaro se i retailer si riferiscano alle disponibilità per il lancio o a quelle totali, fatto sta che la situazione dovrebbe essere più o meno simile anche in occidente e ciò fa pensare appunto a un debutto meno traumatico per gli utenti.

Con un prezzo pari a 499 dollari e una potenza sorprendente, la RTX 3070 promette davvero di rivoluzionare la fascia medio-alta delle GPU.