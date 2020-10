Halo Infinite, quattro capitoli e due spin-off previsti nei prossimi 10 anni?

Halo Infinite viene considerato da Microsoft un progetto di ampio respiro, che vedrà l'uscita di quattro capitoli e due spin-off nei prossimi 10 anni, secondo quanto riportato in un recente leak.

Mentre insomma ancora si ragiona su di un lancio parziale di Halo Infinite da parte di 343 Industries, il team di sviluppo avrebbe già approntato dei piani di lungo periodo per il franchise, che come sappiamo è senz'altro uno dei più importanti della casa di Redmond.

Le informazioni che stiamo riportando, e che vanno ovviamente prese con le pinze, parlano di un lancio di Halo Infinite previsto fra marzo e giugno 2021, sebbene tale periodo non sia ancora definitivo, e di un modulo battle royale gratuito in arrivo sempre nel 2021.

Uno degli spin-off pianificati da Microsoft dovrebbe essere il terzo episodio di Halo Wars, un progetto cancellato in origine per via della formula "space RTS" ma poi ripresentato come un tradizionale strategico in tempo reale.

La storia di Halo Wars 3, secondo il leak, racconterà il viaggio di Atriox mentre lascia l'Ark e mostrerà la battaglia dello Spirit of Fire per rivelare la timeline in cui la trama si lega a quella di Halo Infinite.

Il secondo spin-off dovrebbe invece essere incluso nella piattaforma di Halo Infinite e focalizzarsi sulle vicende legate al Fireteam Osiris durante gli eventi del gioco.

A proposito di Infinite, stando ad alcune voci il finale del titolo non sarebbe ancora stato deciso: il team di sviluppo sta testando due differenti conclusioni visto che avranno un impatto importante sul futuro della serie.