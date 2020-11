Demon's Souls per PS5: i primi voti della critica parlano di un capolavoro

I primi voti della critica di Demon's Souls per PS5 parlano di un capolavoro, il primo della generazione, in grado di eguagliare l'originale. Sostanzialmente il gioco è rimasto identico nel gameplay a quello di FromSoftware per PS3, ma con tutti i vantaggi grafici e tecnologici offerti da PS5, quindi è più bello da vedere e più veloce nei caricamenti, cosa che rende le continue morti ancora più piacevoli (relativamente parlando... si sa che i fan del genere hanno sviluppato un certo feticismo per le schermate di morte).

Insomma, se vi piacciono i soulslike non potete proprio ignorarlo. Del resto visto il titolo di partenza era davvero difficile sbagliare il colpo. Bluepoint si è comunque distinta per la capacità di tirare a lucido, senza tradire, atteggiamento sempre apprezzatissimo quando si parla di remake. Sarà per questo che si vocifera la volontà di Sony di renderlo uno studio first party?

Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco dei primi voti della critica ricevuti da Demon's Souls: