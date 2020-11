Twitch, m0xyy bannato per sempre dalla piattaforma

Come già accennato, a causare il ban sono stati i DMCA ricevuti dai suoi video. Lui stesso l'11 novembre aveva scritto su Twitter di temere per il suo account, perché aveva ricevuto due DMCA nel giro di una settimana. Il terzo avrebbe causato il suo allontanamento, come regolarmente avvenuto.

M0xyy aveva anche detto che avrebbe cancellato tutti i suoi video, ma qualcosa deve essere andato storto. Probabilmente non ha fatto in tempo a rimuovere l'intero archivio prima del terzo DMCA. La speranza è che il suo caso sia trattato come quello di Joedat 'Voyboy' Esfahani, ossia che il ban sia revocato, magari dopo la ripulitura dell'account.

Del resto il problema dei DMCA su Twitch rimane, visto che sta colpendo pesantemente gli streamer, tanto che la piattaforma consiglia di togliere l'audio dai videogiochi usati per non incorrere in rischi.

Holy shit, I've been DMCA'd twice in one week and I believe next one will be a permanent ban. I'm going to be deleting all my clips and vods hopefully all will be done in next couple of days. Save them if you want while you still can before its too late.