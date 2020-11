The Sims 4: Oasi Innevata, la recensione

Torniamo tra le vette innevate di Monte Komorebi per analizzare le ultime novità introdotte dall'Expansion Pack Oasi Innevata di The Sims 4

Oasi Innevata, ultima espansione di The Sims 4 , arriva il 13 novembre su PC (Origin e Steam), Xbox One e PlayStation 4 con un bel carico di novità e corredata di un update gratuito che completa e accompagna le nuove feature presenti nell'ultimo Expansion Pack del simulativo di Maxis. Vi avevamo già anticipato nel nostro provato alcune delle introduzioni di questa espansione dedicata alle attività invernali e ambientata in Giappone: nella recensione di oggi completeremo il nostro racconto tirando infine le somme.

Neve d'oriente Avendo già concesso discreto spazio nel nostro provato alle attività di escursione, sci e scalata vorremmo concentrarci ora su un altro elemento molto rilevante di Oasi Innevata, ovvero i festival. Il concetto di festival, in realtà, non è nuovo ai giocatori di Tha Sims 4 che hanno già avuto modo di prendervi parte insieme ai loro Simmini nell'espansione Vita in Città. Qui però le attività erano leggermente più limitate e ripetitive mentre in Oasi Innevata i festival offrono molte occasioni di divertimento oltre ad essere accuratamente tematizzati. Una delle cose che ci aveva colpito di più nel nostro primo incontro con Oasi Innevata era la cura con cui parte della tradizione giapponese fosse stata interamente assorbita negli elementi di gioco. I festival non fanno eccezione e, per chi non lo sapesse, queste occasioni di celebrazione sono molto importanti e diffuse in tutto il Giappone, coprendo praticamente tutto il calendario e tutto il paese. In Oasi Innevata vi sono tre festival diversi: quello delle Luci, della Neve e della Gioventù. Ogni ricorrenza viene festeggiata in uno specifico momento della settimana e celebrata in uno specifico luogo; il quartiere di Monte Komorebi infatti si divide in diverse aree a seconda della quota, quindi vi saranno diversi luoghi di ritrovo. A seconda dell'occasione è poi richiesto un dress-code particolare, vengono proposte attività a tema e sono presenti anche bancarelle di spuntini diverse. Per avere più informazioni sui festival basta interagire con le bacheche disseminate nelle aree comuni del quartiere e per partecipare ad un festival basterà visualizzare le informazioni del pop-up che apparirà nella bacheca delle notifiche prima che la festa inizi; in questo modo sarà possibile viaggiare direttamente al luogo del festival.

Un cuore grande Scalate, passeggiate, festival, queste sono tutte attività certamente divertenti ma c'è una grossa parte di Oasi Innevata che impatta sull'intera esperienza di gioco, quella dedicata agli stili di vita. Questa, come vi avevamo anticipato nel nostro precedente articolo, non era una novità testabile nel breve, avevamo bisogno di provarla... prima però è bene spiegare nel dettaglio come funziona. Gli stili di vita sono delle condizioni particolari che si attivano dopo che un Sim compie determinate azioni e che vanno a modificare alcuni parametri comportamentali e di crescita del Sim. Parliamo di un totale di 16 stili di vita differenti dove alcuni sono in netto contrasto per tematica (cibo spazzatura contro cibo salutare, sedentario contro energico...) mentre una piccola manciata non trovano un corrispettivo opposto (come workaholic). Se terrete attiva la funzionalità degli stili di vita (che volendo potete disattivare dal menù delle opzioni) durante il corso di una giornata verrete avvisati con una notifica al raggiungimento del numero massimo di azioni che influenzano tale stile di vita, in modo che questo cresca gradualmente e diventi appunto un'abitudine quotidiana. Se siete interessati a sbloccare, ad esempio, il tratto "fanatico del caffè" non basterà bere litri e litri di caffè fino a sbloccare lo stile di vita; una volta bevute un tot di tazze e raggiunto il livello massimo di attività eseguibili per quella giornata il vostro Sim non avanzerà più in quello stile di vita, anche se continuerete ad ammazzarvi di caffè. All'inizio buona parte degli stili di vita saranno nascosti e andranno scoperti man mano esplorando diverse routine quotidiane. Questo permette al giocatore, che può tenere traccia degli stili di vita attivi (massimo tre per Sim) nel pannello della Simologia, di adeguare il comportamento del Sim ed eventualmente contrastare l'insorgere di quello stile di vita; per essere definibile tale infatti deve essere quotidiano e deve persistere nel tempo. Gli stili di vita potranno perciò acquisire lo status di "bloccato" (sapete di cosa si tratta ma non lo state seguendo, "in corso" (ci state lavorando su), "attivo" (è parte della vostra Simologia e siete influenzati dagli effetti) e "a rischio" (lo stile di vita viene trascurato e sta per tornare su bloccato). Una volta raggiunto, lo stile di vità farà pienamente parte del Sim, installandosi nel suo comportamento e attivando dei modificatori all'interno della vita dei Sim. Parliamo di modificatori e non di bonus/malus perché il gioco non fa una distinzione su buono o cattivo, giusto o sbagliato, ma menziona solo una lista di effetti. I Sim che ad esempio acquisiscono lo stile di vita da single vivono una vita appagante senza il bisogno di avere una relazione romantica: tra gli effetti questi Sim acquisiscono più velocemente abilità se sono single e incrementano le performance lavorative arrivando più rapidamente alla promozione, si sentono a disagio quando altri Sim flirtano con loro e sono immuni a qualsiasi tipo di romanticheria. È un bene? È un male? Il gioco non assegna nessuna accezione agli effetti degli stili di vita e questa è forse la cosa che ci ha convinto maggiormente di questa novità. Per questo è molto simpatico anche il modo per liberarsi di uno stile di vita sgradito: tralasciando la pozione "addio stile di vita", ottenibile nel negozio ricompense, per disfarci efficacemente di uno stile di vita si può utilizzare l'interazione "Vai alla terapia dello stile di vita" del telefono o computer.

NOVITÀ IN COMBO A fronte del maxi aggiornamento rilasciato in concomitanza con Oasi Innevata è lampante come gli stili di vita facciano coppia con i sentimenti, ovvero tutti quegli atteggiamenti che influenzano le relazioni tra i Sim. Sentirsi profondamente legati dopo aver affrontato una ripida scalata insieme o portare rancore ad un altro Sim perché questo si dedica troppo al lavoro sono chiaramente meccaniche pensate per andare, passateci il termina anche se forse è un po' fuori luogo per the Sims, in combo e creare situazioni più profonde per i Sim a cui non è stato pienamente negato il libero arbitrio nelle opzioni di gioco. Ovviamente la variegata sfumatura di emozioni introdotta dal nuovo aggiornamento è godibilissima anche senza Oasi Innevata, ma con la presenza degli stili di vita i giocatori amanti dello story-telling, che si divertono a creare cioè archi narrativi per i loro Sim, avranno certo pane per i loro denti. Un giochino, quello di inserire una grossa novità gratis nel pacchetto base che si sposa a meraviglia con le features di Oasi Innevata, che Maxis fa anche nella modalità costruisci: l'ultimo aggiornamento introduce infatti le piattaforme nella modalità costruisci, ovvero dislivelli editabili all'interno della stessa stanza. E sarà forse un caso che questo arriva proprio con Oasi Innevata, che propone case in stile tipico giapponese dove il dislivello di pochi gradini tra stanze è fortemente usato, specialmente all'ingresso? Quindi anche i costruttori sfrenati avranno di che gioire, sbizzarrendosi nel 15 lotti a disposizione del quartiere di Monte Komorebi... come dite? Ne contate solo 14? Preparate una bella escursione ad alta quota: uno dei lotti più belli mai visti in The Sims 4 vi aspetta in cima alla montagna! Oasi Innevata è un'espansione must per The Sims 4, che va ben oltre le attività di montagna. Introduce opzioni di costruzione e arredo deliziose, specialmente se sentivate il bisogno di rendere le vostre case più orientaleggianti, un nutrito numero di obiettivi nuovi e interazioni inedite (che vi invitiamo a scoprire da soli tra nuovi posti dove appartarsi a sciocchi modi di morire). Ma soprattutto, Oasi Innevata offre una serie di strumenti e possibilità immancabili sia a coloro che amano creare storie con i propri Sim che ai giocatori che si concentrano più sulla costruzione, trovando nell'aggiornamento gratuito di inizio novembre l'esaltazione di tali novità.