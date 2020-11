Xbox Game Pass, novembre 2020: i giochi dell'aggiornamento di metà mese

Xbox Game Pass continua la sua corsa inarrestabile, con novembre 2020 destinato a rimanere probabilmente uno dei mesi più importanti di questo servizio, non solo per il lancio di Xbox Series X e Series S accompagnati dall'arrivo di diversi nuovi giochi ma anche per l'ingrandimento enorme del catalogo effettuato in questi giorni con l'arrivo di EA Play. Come da programma, gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate dal 10 novembre possono accedere anche all'intero catalogo dei giochi presenti nel Vault di EA Play, oltre a tutti gli altri vantaggi previsti dalla sottoscrizione EA come sconti, demo estese in anticipo e altri elementi esclusivi. Ci vorrebbe un approfondimento a parte appositamente dedicato al capitolo EA Play, se si considera che l'aggiunta del servizio comporta la bellezza di oltre 60 giochi aggiuntivi disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, ma tra questi ci limitiamo a ricordare la presenza di Star Wars Jedi: Fallen Order messo a disposizione con il lancio di Xbox Series X e S. EA Play sarà presto disponibile anche per gli utenti di Xbox Game Pass su PC, con l'integrazione che avverrà a partire dal 15 dicembre 2020, mentre ricordiamo che, per l'occasione, alcuni giochi come Dragon Age: Inquisition, Mass Effect: Andromeda, Mirror's Edge Catalyst, The Sims 4 e altri sono disponibili anche su Android attraverso xCloud, con ulteriori giochi che verranno aggiunti in seguito.



Gears Tactics (Android e Console) – 9 novembre Uno dei giochi più interessanti anche in ottica Xbox Series X e Series S, Gears Tactics è una delle maggiori novità di questo autunno da parte di Microsoft, nonostante sia uscito già da tempo in formato PC. Adattare Gears of War al ritmo normalmente compassato di uno strategico a turni è un'idea ardita, ma Splash Damage e The Coalition sono comunque riusciti a mettere insieme un'esperienza veramente superlativa, mantenendo intatto lo spirito della serie ma costruendo anche un vero e proprio strategico sullo stile di XCOM, con le variazioni che più si adattano al mondo di Gears of War. L'adattamento al controller funziona bene e il gioco, nonostante il genere forse poco indicato, è veramente godibile anche su console, rappresentando uno dei titoli da provare assolutamente per primi sulle console next gen.



Destiny 2: Oltre la Luce (Android e Console) – 10 novembre C'è qualcosa di simbolico in questo ritorno di Bungie vicino a Microsoft, dopo lo storico allontanamento da Halo, l'avvio della collaborazione con Activision e poi la fuoriuscita anche da quest'ultima alla ricerca sempre dell'indipendenza creativa. Il riavvicinamento è suggellato dal lancio di Destiny 2: Oltre la Luce, ovvero la nuova versione del gioco comprensiva di tutte le varie espansioni uscite finora, direttamente su Xbox Game Pass. Non è detto che questo sia segno di un ritorno alle collaborazioni con Microsoft, anzi probabilmente non lo è, ma veder tornare Bungie all'ovile dopo anche il periodo di forte partnership con la concorrenza ha comunque un valore particolare, per ogni appassionato di Xbox. Ma a parte le elucubrazioni sui significati reconditi, Destiny 2 ha raggiunto ormai una notevole maturità e ricchezza come uno dei capisaldi moderni del multiplayer cooperativo.



Planet Coaster: Console Edition (Android e Console) – 10 novembre Planet Coaster: Console Edition riprende la storica tradizione di Theme Park e dei vari RollerCoaster Tycoon, offrendo la possibilità di sbizzarrirsi su un parco giochi da gestire in ogni singolo aspetto. Dopo il primo avvio su PC ormai anni fa, il gioco si è arricchito ed espanso progressivamente talmente tanto da aver portato a una vera e propria nuova versione con questa Console Edition, che propone l'esperienza completa con i contenuti originali e tutti quelli aggiunti in seguito. Planet Coaster: Console Edition comprende diverse modalità di gioco tra Carriera, Sandbox e scenari con obiettivi particolari da portare a termine, oltre a una quantità veramente enorme di attrazioni che ora possono essere costruite e gestite dai giocatori/responsabili dei parchi divertimenti.



Tetris Effect: Connected (Console e PC) – 10 novembre Ci ha messo un bel po' ma alla fine Tetris Effect è arrivato anche su Xbox, in forma fortemente evoluta. Tetris Effect: Connected presenta infatti in esclusiva (temporale) un'aggiunta di fondamentale importanza per l'esperienza di gioco, ovvero il multiplayer. Nonostante nella sua forma originale il titolo in questione sia caratterizzato da un gameplay che stimola l'azione in solitudine e il relax dato dalle sue particolari atmosfere, gli studi nipponici Monstars e Resonair sono riusciti a integrare una modalità di gioco multiplayer che si adatta perfettamente allo stile utilizzato e alla particolare interpretazione del gameplay classico che ha reso questo titolo un grande successo anche sulle altre piattaforme. Anche se non siete mai stati grandi appassionati di Tetris, il consiglio è comunque di provare questa versione.



Final Fantasy VIII Remastered (Console e PC) – 12 novembre Prosegue il recupero dei capitoli classici della serie Square Enix con Final Fantasy VIII, che all'epoca solidificò il successo raggiunto dal capitolo precedente pur non raggiungendone probabilmente lo stesso livello di apprezzamento. La storia meno incisiva e i personaggi carismatici non allo stesso livello di Cloud e compagni l'hanno sempre reso un capitolo minore rispetto a Final Fantasy VII, ma questo non significa che non sia un grosso gioco da apprezzare, ancora di più adesso che si presenta in forma rimasterizzata e migliorata. C'è un particolare sistema di combattimento e di progressione dei personaggi da scoprire, oltre a un ampio mondo variegato da esplorare, come da tradizione della serie.



Gonner 2 (Android) ID@Xbox – 12 novembre Gonner 2 sembra essere piuttosto in linea con l'originale: anche in questo caso ci si trova in un action frenetico a guidare nuovamente l'eroe Ikk, questa volta in azione per dare una mano alla morte in persona, o qualcosa del genere. L'antro di Death è stato occupato da una misteriosa presenza e tocca a Ikk risolvere il problema, avventurandosi per gli oscuri meandri dello strano luogo e sconfiggendo vari nemici e boss allucinanti. Come il primo capitolo, anche Gonner 2 si caratterizza per livelli costruiti interamente in maniera procedurale, cosa che consente ad ogni partita di essere diversa dalle altre. Il tutto comporta un misto tra azione platform e shooter in 2D, con livelli procedurali che compongono uno strano mondo surreale da esplorare in varie direzioni, all'interno di una struttura di livelli non lineare.



Streets of Rogue (PC) ID@Xbox – 12 novembre Torniamo all'ormai classico "rogue-lite" con Streets of Rogue, incentrato sul vecchio concetto dell'eliminazione che comporta il cambio di personaggio, tuttavia senza la perdita totale dei progressi. In questo caso, l'ambientazione è l'elemento particolare: ci troviamo a visitare città e varie ambientazioni aperte e generate in maniera procedurale, tra strade, edifici, locali e zone all'aperto e al chiuso facendoci strada con la distruzione totale. Tra RPG, twin-stick shooter e adventure, Streets of Rogue fa dell'ibridazione il proprio stile di gioco: "È come Nuclear Throne che incontra Deus Ex, mischiato con l'anarchia di GTA", sostiene lo sviluppatore Matt Dabrowski, "Il Rogue-lite incontra l'immersive sim e va completamente fuori di testa", ecco più o meno di nostra si tratta.



Ark: Survival Evolved: Explorer's Edition (Android, Console e PC) ID@Xbox – 17 novembre È una strana storia quella di Ark: Survival Evolved, che parte dal suo bizzarro concept di base e arriva alla modalità con cui il gioco è stato proposto al pubblico, fino ai risultati eccezionali riscossi sul mercato. Il gioco base è una presenza fissa da un paio d'anni su Xbox Game Pass, ma Ark Survival Evolved: Explorer's Edition rappresenta l'esperienza completa per il particolare survival sparatutto in soggettiva con dinosauri. Oltre ai contenuti originali, il pacchetto comprende tre espansioni di grosso calibro come Scorched Earth, Aberration ed Extinction, che aumentano a dismisura la quantità di elementi all'interno del gioco, facendo raggiungere un'estensione notevole al gameplay.



Halo The Master Chief Collection: Halo 4 (PC) – 17 novembre Si completa, infine, la Master Chief Collection su PC con l'arrivo di Halo 4, un capitolo che ha segnato una svolta nella storia della serie, anche a causa del passaggio di consegne da Bungie a 343 Industries. La svolta non è mai stata presa bene, sia dalla stampa che dalla community, ma Halo 4 è stato punito ben al di là delle sue effettive colpe. In verità si tratta di uno sparatutto ancora perfettamente godibile: tecnicamente sontuoso, dotato di una Campagna ricca e movimentata e con un multiplayer forse non all'altezza del precedente in termini di mappe e meccaniche ma comunque ampio e sfaccettato. Il consiglio è dunque di immergersi soprattutto nel single player per iniziare, e vivere la Campagna epica che contraddistingue questo capitolo, per poi sperimentare gli altri aspetti.



River City Girls (Android, Console e PC) ID@Xbox – 19 novembre River City Ransom, o Street Gangs (o Downtown Nekketsu Monogatari, per i più esotici) è stato un picchiaduro storico caratterizzato da particolari innesti quasi RPG, all'interno di quella che è stata una vera e propria saga nota come "Kunio-Kun". River City Girls lo riporta sulle scene modernizzandolo non solo nella grafica ma anche in alcuni elementi del gameplay nonché nel concetto di base, decisamente più incline all'emancipazione femminile anche in ambito picchiaduro. I protagonisti storici sono stati rapiti e tocca alle loro fidanzate, Kyoko e Misako, seminare botte e distruzione in giro per River City per andare a salvare i malcapitati, in un ribaltamento totale delle tipiche situazioni dei beat 'em up a scorrimento degli anni 80 e 90. La struttura è quella classica, con alcuni innesti legati alla progressione dei personaggi e una grafica veramente coloratissima.