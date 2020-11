Xbox Game Pass novembre 2020: Gears Tactics, EA Play e altri giochi gratis per gli abbonati

Xbox Game Pass si rinnova in maniera consistente a novembre 2020, con l'arrivo in catalogo di altri 11 giochi gratis per gli abbonati oltre all'aggiunta dell'intero catalogo di EA Play, dunque si tratta dell'espansione maggiore vista finora per il servizio Microsoft.

Prima di tutto, ricordiamo ovviamente che è da oggi disponibile EA Play su Xbox Game Pass Ultimate, che si porta dietro una enorme quantità di giochi aggiuntivi grazie al Vault disponibile ora per gli abbonati, compreso Star Wars Jedi: Fallen Order che dovrebbe essere messo a disposizione oggi sui due servizi.

Poi, arrivano anche numerosi altri giochi, tra i quali troviamo Gears Tactics al day one su Xbox Game Pass come Tetris Effect: Connected, Planet Coaster, Halo 4 nella Master Chief Collection su PC e tanti altri. Alcuni di questi erano già stati annunciati nel primo riepilogo sulle novità di fine ottobre e inizio novembre, mentre altri sono inediti e riportiamo il tutto nell'elenco dei giochi in arrivo qui sotto: