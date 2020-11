Star Wars Jedi: Fallen Order su EA Play e Xbox Game Pass, ecco la data di uscita

Star Wars Jedi: Fallen Order ha finalmente una data di uscita su EA Play e Xbox Game Pass: il gioco sarà disponibile per gli abbonati a partire dal 10 novembre.

Begin your journey Nov. 10 when Star Wars Jedi: Fallen Order enters The Play List.