Epic Games Store, il gioco gratis per PC del 5 novembre 2020 è disponibile

È disponibile ora su Epic Games Store il nuovo gioco gratis per PC di oggi, giovedì 5 novembre 2020: si tratta, come riportato la settimana scorsa, di Dungeons 3.

Per scaricare Dungeons 3 da oggi al 12 novembre: vi basterà visitare questa pagina, accedere all'Epic Games Store e inserire il prodotto nel carrello per poi procedere all'acquisto gratuito. Il gioco resterà collegato al vostro account per sempre.

Il signore dei sotterranei ha trovato un modo per dirigere la campagna di conquista dai confini del proprio nascondiglio, affidando il comando delle sue armate alla sacerdotessa degli elfi oscuri Thalya, strappata al mondo in superficie per farne il suo braccio destro. Con Thalya in prima linea e le creature del male sotto la sua guida, i giocatori dovranno sfruttare ogni mezzo possibile per avere la meglio una volta per tutte su quei benefattori dell'oltremondo!

Scatena il tuo lato oscuro creando un dungeon sotterraneo unico da un'enorme varietà di stanze, trappole e strutture. Forma l'esercito più terrificante che il mondo abbia mai visto, scegliendo tra creature spregevoli come orchi, succubi, zombi e molto, molto altro ancora. Raduna le tue forze ed emergi dalle tenebre per guidare il tuo esercito verso la luce dell'oltremondo, contaminando il territorio e facendo fuori qualunque cosa di vagamente eroico, carino o a forma di unicorno.

E per la prima volta nella serie Dungeons potrai sfruttare i livelli generati casualmente, in modo che ciascuna sessione si differenzi dalle altre. Per i conquistatori del male il divertimento non ha mai fine!

Quali saranno invece i giochi gratis della prossima settimana? Anche in questo caso si tratta di un unico prodotto, ovverosia The Textorcist.