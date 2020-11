Among Us anche su GeForce Now, disponibile a partire da oggi

Among Us è disponibile a partire da oggi anche su GeForce Now: l'aggiornamento, attivo dalle 19.00, porterà il celebre blockbuster nel catalogo della piattaforma NVIDIA insieme ad altri titoli.

In attesa degli account permanenti, Among Us rimane insomma sulla bocca di tutti: un vero e proprio fenomeno partito dal nulla e spinto in maniera incredibile dagli streamer.

Among Us, il famoso videogioco multigiocatore di sopravvivenza indie, è arrivato su GeForce NOW. I membri hanno da tempo richiesto di aggiungere la versione Steam di questo gioco a tema spaziale e basato sulla scoperta dei nemici. Noi abbiamo deciso di soddisfare la vostra richiesta!

I fan del gioco possono ora riparare la nave spaziale e trovare gli impostori attraverso GeForce NOW su tutti i loro dispositivi, Chromebook inclusi. Non c'è niente di sospetto su questo!

Game Ready on GeForce NOW

L'aggiornamento di questa settimana porta 10 nuovi titoli all'interno della libreria GeForce NOW, tra cui Among Us e il supporto per la Closed Beta di Naraka: Bladepoint.

E ogni volta che Epic Vault aggiunge nuovi fantastici giochi gratuiti Nvidia è presente per portare - ogni settimana - questi titoli anche su GeForce NOW. Il gioco gratuito di questa settimana è Dungeons 3.

Tieni d'occhio, ogni giovedì, i titoli sulla piattaforma per avere la conferma dell'aggiunta di tutte le novità. Di seguito la lista completa dei nuovi giochi.

Game Ready on GeForce NOW Thursday Releases

I giochi saranno disponibili a partire dalle 19 di oggi, giovedì 5 novembre, a eccezione dei titoli in cui è indicata un'altra data.