Among Us: gli account permanenti potrebbero arrivare a dicembre

Among Us potrebbe ottenere gli account permanenti a dicembre. Ad anticiparlo sono stati i ragazzi di InnerSloth, che stanno lavorando alacremente per migliorare il gioco patch dopo patch. Del resto nemmeno loro si aspettavano di doverlo fare, visto che per due anni Among Us è stato praticamente deserto e non aveva bisogno di certe caratteristiche.

Con gli account permanenti saranno aggiunti dei servizi molto attesi, come la possibilità di creare le liste amici e quella di riportare i giocatori che tengono comportamenti tossici o utilizzano dei cheat. Insieme agli account dovrebbe arrivare anche una nuova mappa, a tema Henry Stickmin (altra serie di InnerSloth), che stando a quanto anticipato sarà più gande di Polus.

In un aggiornamento successivo dovrebbe essere introdotto anche il supporto per partite tra 12-15 giocatori. Per questo bisogna probabilmente attendere l'anno prossimo. Intanto godiamoci il recente aggiornamento che ha aggiunto il voto anonimo e il supporto per i daltonici, altra caratteristica molto attesa visto che in Among Us i colori sono importantissimi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Among Us è giocabile su PC e su sistemi mobile. La versione PC è a pagamento, quella mobile è free-to-play con delle microtransazioni.