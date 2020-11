Blizzcon Online 2021 gratis per tutti, niente biglietti virtuali da comprare

La Blizzcon Online 2021 sarà gratis per tutti. Non ci saranno quindi biglietti virtuali da acquistare per partecipare. Ad annunciarlo è stato il presidente della compagnia J. Allen Brack in un video della serie Fireside Chat che potete vedere di seguito.





La nuova edizione della Blizzcon è stata spostata completamente online a causa della pandemia di COVID-19, di cui vi sarete sicuramente accorti. Probabilmente Blizzard non vuole appesantire la situazione facendo pagare dei biglietti agli utenti, anche perché per l'occasione dovrebbe fare moltissimi annunci, tornando a mostrare giochi del calibro di Overwatch 2 e Diablo IV (che a questo punto diamo anche per assodati per la next-gen).

Non è chiaro che fine faranno le classiche ricompense legate ai biglietti. Forse saranno acquistabili a parte, forse saranno regalate anch'esse o forse non ci saranno proprio. Comunque sia vi ricordiamo che la Blizzcon Online 2021 si svolgerà il 19 e il 20 febbraio 2021.