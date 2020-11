Watch Dogs: Legion: il ray tracing di Xbox Series X è la qualità media su PC

Un videoconfronto ha mostrato che la qualità del ray tracing di Watch Dogs: Legion su PC è superiore a quella di Xbox Series X. Più precisamente la versione console ha la qualità media selezionabile anche sulla versione PC.

A realizzare il video è stato lo youtuber Cycu1, che ha registrato entrambe le versioni cercando di catturare gli stessi momenti. Da notare che su PC ha utilizzato una GeForce RTX 3080, quindi una scheda molto performante.

Entrambe le versioni del gioco vanno in 4K, anche se quelli del PC sono fissi, mentre quelli di Xbox Series X sono dinamici (nelle situazioni più concitate la risoluzione scala verso il basso per tornare a 4K nei momenti più calmi).

A 0:45 potete vedere chiaramente come il palo del cartellone metallico della versione Xbox Series X non rifletta l'ambiente come su PC. Lo stesso avviene con la statua metallica a 2:29. Come specificato, selezionando la qualità media del ray tracing su PC, le due versioni si avvicinano moltissimo.

Che dire? Nonostante sia evidente la qualità grafica superiore della versione PC, quello di Xbox Series X non è un bruto risultato, considerando il prezzo della console. Per il resto vi ricordiamo che Watch Dogs Legion è disponibile anche per Stadia, PS4 e Xbox One. Il 12 novembre uscirà anche su PS5.