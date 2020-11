Spider-Man: Miles Morales, i costumi che già conosciamo

Una delle caratteristiche più apprezzate del primo Marvel's Spider-Man targato Insomniac è stata la caccia ai costumi: ispirandosi ai fumetti, ai film e a vari altri media, il team californiano ha inserito nel gioco una moltitudine di costumi che i giocatori potevano sbloccare in modi diversi, attingendo così a bonus e poteri aggiuntivi mentre sfoggiavano nuovi look. Il costume è probabilmente il tratto più iconico di ogni supereroe che si rispetti: per esempio, lo rende immediatamente riconoscibile ai fan, in alcuni casi protegge la sua identità e quella dei suoi cari, rinnovandolo spesso comporta la produzione di nuovo merchandising a tema e contemporaneamente spezza la monotonia dei lettori. E in questo caso, dei giocatori. Insomniac ha confermato che in Marvel's Spider-Man: Miles Morales ci saranno meno costumi rispetto al titolo originale, ma nonostante ciò lo sviluppatore ne ha già mostrati ufficialmente almeno otto: vediamoli insieme.

Costume classico Probabilmente il costume più famoso di Miles, quello con cui è passato agli onori della cronaca e che compare per la prima volta solo nel numero 5 della collana Ultimate Comics: Spider-Man. All'inizio, infatti, Miles ha indossato per qualche tempo un'imitazione del costume di Peter Parker. Purtroppo Peter era morto da poco tempo, perciò la mossa di Miles non è piaciuta ai cittadini che lo hanno respinto finché non ha ricevuto un nuovo costume da Nick Fury. Nel film Spider-Man: Un nuovo universo, invece, Miles indossa proprio il costume del compianto Peter, ma lo tinge di nero con una bomboletta spray per dimostrare al mondo di essere un Uomo Ragno completamente diverso. Forse nel gioco scopriremo come mai Miles abbia scelto proprio questi colori, ma un indizio potrebbe avercelo dato il crossover a fumetti Spider-Geddon, in cui il Peter Parker del Marvel's Spider-Man targato Insomniac incontrava il Miles cartaceo e si complimentava con lui per il costume, riflettendo che sarebbe calzato a pennello sul suo nuovo apprendista.

Costume sportivo Ispirato chiaramente al costume che Miles indossa nel film Spider-Man: Un nuovo universo, e alla scena del tuffo verso la fine del film, il Costume sportivo è uno dei primi che si sblocca in Spider-Man: Miles Morales, nonché uno dei più rappresentativi con cui il giovane protagonista comincia la sua carriera da supereroe. Giubbotto con cappuccio, pantaloncini da basket, scarpe da ginnastica... un mix sportivo, appunto, di indumenti messi insieme alla buona quando Miles non aveva ancora un costume tutto suo, né aveva ancora deciso di affiancare l'Uomo Ragno nella lotta contro il crimine.

Costume C.R.O.N.O. Ideato appositamente per il gioco dall'artista Javier Garron, che peraltro disegna le attuali avventure cartacee di Miles insieme allo scrittore Saladin Ahmed, il costume C.R.O.N.O. si sblocca prenotando il titolo Insomniac. Nella storia del gioco, è il migliore amico di Miles, Ganke Lee, a disegnare e fabbricare questo costume bianco, nero e rosso. Miles Morales non ha alle spalle quasi sessant'anni di uscite a fumetti come Peter Parker: è un personaggio relativamente nuovo, il cui esordio risale al 2011 e al numero 4 della miniserie Ultimate Fallout. Per questo motivo, Miles non ha indossato poi così tanti costumi diversi nel corso della sua (ancora) breve carriera supereroistica, laddove l'Uomo Ragno originale ne ha cambiati molti di più, per esempio quando si è unito ai Fantastici Quattro. Servivano quindi nuovi design inediti, altrimenti la componente collezionistica di Marvel's Spider-Man: Miles Morales sarebbe stata molto più avara di contenuti.

Costume Gatto nel sacco Grande protagonista della campagna pubblicitaria negli ultimi tempi, il costume Gatto nel sacco è uno dei più folli, audaci e divertenti che Insomniac abbia tirato fuori dal suo artistico cilindro, e non tanto per il costume in sé, che tutto sommato è praticamente identico a quello Sportivo, quanto per la gimmick dello zainetto che Miles porta in spalla. Al suo interno, infatti, si nasconde un gattino di nome Spider-Man, che indossa persino una maschera a tema. Il costume in questione si sblocca completando una missione secondaria che ci vedrà impegnati a recuperare una refurtiva in cui è finito il gattino in questione. La parte migliore, però, è che il costume cambia il colpo di grazia di Miles durante i combattimenti: il gattino sbucherà dallo zainetto per graffiare il nemico.

Costume Grandi responsabilità La recente anteprima della rivista Game Informer, che ha avuto l'opportunità di provare il gioco qualche settimana prima dell'uscita, ha svelato il motivo per cui Miles dovrà farsi carico di un sacco di problemi al posto di Peter Parker: quest'ultimo, infatti, ha deciso di seguire la fidanzata Mary Jane in Symkaria per qualche tempo, e perciò affida a Miles il compito di essere l'unico amichevole ragno di quartiere fino al suo ritorno. I due si salutano all'inizio dell'avventura e Peter regala al giovane un costume blu e rosso molto simile a quello che indossa sempre lui, menzionando la famosa battuta di suo zio Ben: "da grandi poteri, derivano grandi responsabilità".

Costume Miles Morales 2020 Annunciato un po' di straforo sui social, il costume Miles Morales 2020 è una elaborata variante hi-tech che ricalca il costume indossato dal nostro eroe sulla copertina variant del numero 13 nella collana Miles Morales: Spider-Man, disegnata dall'artista Rahzzah Murdock. Per sbloccare questo costume nel gioco bisognerà faticare un po', completando tutte le sfide dello spider-addestramento e una missione secondaria intitolata "Prova finale".

Costume Cappuccio scarlatto Questo costume è un altro inedito disegnato appositamente per il gioco Insomniac, ma si ispira fortemente al costume di Spider-Gwen, supereroina di una realtà alternativa che i cultori dei fumetti Marvel conoscono già da un po' e che è diventata più mainstream col film Spider-Man: Un nuovo universo. La caratteristica inconfondibile di questo costume sportivo è il cappuccio, una novità per i costumi dell'Uomo Ragno e un accessorio che, a giudicare anche dagli altri costumi, a Miles piace davvero tantissimo. A differenza del costume di Spider-Gwen, in cui predomina il colore bianco, Cappuccio scarlatto è un costume principalmente nero e rosso.