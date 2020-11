Planet Coaster: Console Edition, trailer di lancio per il gioco Frontier

Planet Coaster: Console Edition si mostra nel nuovo trailer di lancio, in corrispondenza dell'arrivo sul mercato per il titolo Frontier Development previsto per oggi su tutte le piattaforme tranne PS5, su cui arriverà il 12 novembre.

Si tratta di un gestionale che ci pone al controllo di un enorme parco divertimenti, con la possibilità di costruire nuove attrazioni e gestire poi ogni aspetto del parco tematico con un'enorme quantità di possibilità diverse, modificandolo ed espandendolo poi anche successivamente.

Dopo l'avvio su PC con la prima versione di alcuni anni fa, il gioco si è arricchito ed espanso progressivamente talmente tanto da aver portato a una vera e propria nuova versione con questa Console Edition, che propone l'esperienza completa con i contenuti originali e tutti quelli aggiunti in seguito.

Planet Coaster: Console Edition comprende diverse modalità di gioco tra Carriera, Sandbox e scenari con obiettivi particolari da portare a termine, oltre a una quantità veramente enorme di attrazioni che ora possono essere costruite e gestite dai giocatori/responsabili dei parchi divertimenti.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Planet Coaster: Console Edition da parte di Simone Pettine, che ha premiato questa riedizione di Frontier giudicandolo il miglior gestionale di parchi di divertimento attualmente presente in circolazione.

Sebbene i giocatori più giovani forse non lo conoscano, il genere in questione ha una storia alquanto florida, a partire dal celebre Theme Park per arrivare ai vari RollerCoaster Tycoon, di cui questo Planet Coaster: Console Edition rappresenta a tutti gli effetti un successore e una evoluzione sostanziale. Vediamo dunque il trailer di lancio riportato qui sopra.