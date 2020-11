Genshin Impact: Tartaglia Childe è protagonista dei nuovi video su storia e gameplay

Genshin Impact torna a mostrarsi con due trailer, incentrati entrambi sul nuovo personaggio di Tartaglia Childe, una delle due new entry previste in questi giorni all'interno del fenomenale action RPG in stile orientale per mobile, PC e console.

Tartaglia, dal nome alquanto bizzarro, è doppiato da Ryohei Kimura ed è un combattente alquanto imprevedibile. È caratterizzato da una personalità piuttosto complessa che lo rende piuttosto difficile da approcciare anche per gli altri personaggi, dato anche che il suo aspetto apparentemente pacifico e faceto nasconde in verità una vera e propria macchina da guerra.

Particolarmente legato alla sorella minora, Tonia, questa è praticamente l'unica che si fida completamente da lui, visto che gli altri tendono a mantenere piuttosto le distanze, visto il suo strano comportamento anche in combattimento.

In sostanza, Tartaglia sembra voler cercare sempre il brivido in ogni situazione, passando dall'essere estremamente tranquillo a uno spietato killer nel giro di pochi minuti, inoltre cercando sempre di spingersi ai limiti durante gli scontri, trovando la massima esaltazione nelle difficoltà estreme e nelle situazioni alquanto disperate.

Tartaglia è disponibile con l'update 1.1 di Genshin Impact che riporta anche Barbara disponibile gratis, mentre ricordiamo che il gioco sarà disponibile anche su PS5 al lancio, con caricamenti ridotti e grafica migliorata.