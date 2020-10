Genshin Impact su PS5 al lancio, con caricamenti ridotti e grafica migliorata

Genshin Impact farà parte dei giochi di lancio di PS5, essendo disponibile già dal 12 novembre 2020 con una versione dotata di grafica migliorata e caricamenti ridotti, sfruttando dunque le maggiori capacità dell'hardware next gen della console Sony.

Il team miHoYo ha spiegato che non si tratta propriamente di una versione apposita per PS5 per il momento, ma della medesima versione PS4 che sarà comunque compatibile sulla console next gen e sfrutterà il più possibile l'hardware della nuova console pur senza un upgrade vero e proprio.

L'ottimizzazione ulteriore anche per PS5 verrà infatti effettuata con il rilascio della versione 1.1 di Genshin Impact, attraverso l'update A New Star Approaches che punta a portare diverse novità per il fenomenale action JRPG che sta avendo un enorme successo in tutto il mondo tra PC, PS4 e piattaforme mobile.

In effetti, la versione PS4 di Genshin Impact soffre alquanto di una notevole lunghezza dei caricamenti, soprattutto rispetto alle altre versioni e a quella PC in particolare, dunque il miglioramento sensibile di questo aspetto con l'utilizzo dell'SSD di PS5 è sicuramente un'ottima notizia.

Nel frattempo, prosegue il successo incredibile del gioco, che ha generato oltre 245 milioni di dollari in un mese, solo da mobile. Se ne volete sapere di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Genshin Impact, dove il gioco è emerso in maniera piuttosto positiva.