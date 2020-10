Xbox Series X e S: evento di lancio in streaming il 10 novembre

Xbox Series X e Series S sono ormai alle porte, con l'uscita fissata per il 10 novembre, e Microsoft ha annunciato oggi che nella stessa giornata trasmetterà un live streaming globale per celebrare l'arrivo della nuova generazione di Xbox.

Microsoft è lieta di invitare tutti i giocatori, indipendentemente dal dispositivo utilizzato o dalla generazione di console, a connettersi e giocare insieme: "Siamo felici di invitare tutta la community ad armarsi del proprio dispositivo preferito e a giocare insieme al team Xbox, ai più grandi creator e ai partner di Microsoft, dalla propria casa ovunque si trovi", si legge nel comunicato.

Il livestream si svolgerà sui canali social ufficiali di Microsoft, ovvero il canale YouTube, Twitch e Facebook Gaming di Xbox, dalle ore 20:00 italiane del 10 novembre 2020 e ospiterà interventi, interviste e sessioni di gioco con sviluppatori e altri addetti ai lavori della sezione Xbox e non solo.

L'evento digitale includerà dei momenti "Let's Play" con i creator, annuncia Microsoft, e inoltre mostrerà alcuni highlight della giornata di lancio da tutto il mondo, oltre a organizzare delle raccolte fondi per varie cause benefiche nel corso dello streaming.

Da notare che Microsoft ha messo in chiaro che "non sarà un momento di annunci" ma di gioco e celebrazione dell'inizio di una nuova era, dunque è probabile che non vengano annunciate o mostrate novità inedite nel corso della trasmissione, almeno secondo quanto riferito dalla compagnia.

In questo clima di ilarità generale, proseguono peraltro le iniziative bizzarre da parte di Microsoft come quelle sul frigo a forma di console Xbox Series X, mentre di recente è stato mostrato anche l'unboxing ufficiale di Multiplayer.it sulla nuova console Microsoft.