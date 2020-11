Genshin Impact: Barbara disponibile gratis con un l'update 1.1

Genshin Impact consentirà nuovamente di ottenere gratuitamente il personaggio di Barbara la "Shining Idol", che era già stata messa a disposizione in precedenza e tornerà in occasione dell'update 1.1.

Come parte del nuovo aggiornamento, i giocatori che hanno raggiungo l'Adventure Rank 18 o che hanno completato la quest "A Long Shot" potranno ricevere Barbara gratuitamente all'interno del proprio party di personaggi disponibili.

Sarà possibile ottenere Barbara solo una volta attraverso l'evento Baptism of Song messo a disposizione con l'update, ma chi ha già ottenuto il personaggio nel momento in cui questo è stato lanciato all'interno del gioco con l'evento Barbara Shining Debut, potrà comunque ottenerlo nuovamente con Baptism of Song.

In quest'ultimo caso si ottiene una copia di Barbara, che può essere utilizzata per incrementare la sua Costellazione. A quanto pare non c'è un limite temporale per prendere parte al nuovo evento, dunque si può sempre tentare anche dopo questo periodo.

L'11 novembre, peraltro, verranno aggiunti due nuovi personaggi a Genshin Impact attraverso un nuovo banner dedicato: potremmo dunque trovare Childe Tartaglia e la "felina" Diona, che amplieranno le possibilità di incrementare la quantità di personaggi in nostro possesso nel gioco in questione.

Ricordiamo peraltro che Genshin Impact sarà su PS5 al lancio, con caricamenti ridotti e grafica migliorata. Nel frattempo, pare che il prezzo delle gemme sia aumentato senza preavviso in molti territori.