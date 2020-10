Xbox Game Pass, novembre 2020: le prime novità e le ultime di ottobre

Una nuova infornata particolarmente ricca di nuovi giochi gratis per gli abbonati è quella annunciata per il catalogo di Xbox Game Pass tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2020 e potrebbe essere anche un elenco parziale, con ulteriori sorprese in arrivo. Stiamo infatti entrando nel fatidico periodo di lancio di Xbox Series X e Series S, dunque è probabile che Microsoft abbia intenzione di arricchire ulteriormente la lineup di Xbox Game Pass in occasione dell'uscita delle nuove console, in modo da fornire un incentivo per l'acquisto delle nuove console, considerando lo status di vera e propria killer application del sistema in questione, o comunque cogliere l'occasione per dare ulteriore slancio al servizio su abbonamento. Questo senza contare anche l'arrivo di EA Play all'interno di Xbox Game Pass Ultimate il 10 novembre, ad arricchire ulteriormente il parco titoli a disposizione, dunque questi 14 giochi in più sono solo un elenco parziale delle novità previste in queste settimane.



Carto (Console & PC) ID@Xbox - 27 ottobre Spesso basta una singola idea strana a caratterizzare un intero gioco e dargli una notevole spinta, anche all'interno di generi alquanto saturi. Questo è quello che succede con Carto, un'avventura che di per sé sembra puntare soprattutto sull'atmosfera e il design generale di ambientazioni e personaggi, se non fosse per la strana meccanica alla base di tutta la sua struttura, che consente sostanzialmente di costruire la mappa del mondo di gioco a piacere. La protagonista Carto è infatti in grado di costruire e modificare il mondo circostante semplicemente affiancando frammenti di mappa come vuole, cambiando in questo modo tutto lo scenario e le situazioni in cui è possibile trovarsi nel gameplay.



Day of the Tentacle Remastered (Console & PC) - 29 ottobre Considerando che Double Fine è diventata parte integrante degli Xbox Game Studios, era solo questione di tempo prima che arrivassero anche i capolavori LucasArts acquisiti dal team di Tim Schafer. Ecco dunque arrivare un bel trittico delle meraviglie tutte insieme questo mese, a partire da Day of the Tentacle Remastered. Si tratta di un'avventura grafica punta e clicca che recupera lo stile più classico con il sistema SCUMM, facendo da seguito a quello che è stato il vero e proprio capostipite dell'intero genere e arricchendolo con uno stile grafico davvero particolare e una profondità e complessità ancora maggiore data dall'uso dei tre personaggi in parallelo in tre epoche temporali diverse.



Full Throttle Remastered (Console & PC) - 29 ottobre Il terzetto di avventure Lucas prosegue con Full Throttle Remastered, uno degli ultimi esponenti del periodo d'oro delle avventure grafiche punta e clicca. Caratterizzato da un taglio alquanto cinematografico, il gioco racconta la storia di Ben Throttle, un biker alle prese con una questione alquanto ingarbugliata che riguarda crimini, sospetti, innocenti da riscattare e redenzione in un peculiare futuro post-apocalittico. Tradito dalla propria gang, Ben si ritrova a dover dimostrare la propria innocenza e quella degli amici in una lunga avventura on the road attraverso strani scenari e conoscendo bizzarri figuri lungo la strada.



Grim Fandango Remastered (Console & PC) - 29 ottobre Universalmente riconosciuta come una delle migliori avventure grafiche in assoluto, Grim Fandango torna con una versione rimasterizzata da Double Fine, che migliora grafica e audio del capolavoro originale. Portando la struttura classica dell'avventura in un contesto 3D e con una modifica profonda dell'interfaccia, il gioco rivoluziona la meccanica storica del genere e lo fa mettendo anche in scena una delle migliori storie viste in questa tipologia di giochi, con ambientazioni e personaggi davvero memorabili. Grim Fandango Remastered recupera e migliora l'indimenticabile avventura di Manny Calavera, agente di viaggi dell'aldilà alla ricerca di riscatto personale, nel migliore dei modi e la rende assolutamente immancabile nell'hard disk di qualsiasi giocatore.



Five Nights at Freddy's (Android, Console & PC) ID@Xbox - 29 ottobre Partito come bizzarro indie e diventato una sorta di fenomeno cult horror sempre più esteso, Five Nights at Freddy's arriva completo di tutti i primi quattro capitoli in questa versione Xbox Game Pass. Nel caso non conosciate la serie, questa si basa su una premessa molto particolare: protagonista della storia è una guardia impegnata nel turno di notte presso il locale Freddy Fazbear's Pizza, famoso per la presenza di simpatici animatroni che durante il giorno rallegrano il locale. Durante la notte, questi sono liberi di muoversi per mantenere attivi i motori ma si scoprirà che il loro comportamento non è propriamente normale, in un crescendo di inquietudine e terrore che ci porta a dover affrontare le cinque notti prima della conclusione. Insomma, il gioco ideale per affrontare Halloween.



PlayerUnknown's Battlegrounds (Android) ID@Xbox - 29 ottobre Lo sparatutto di Bluehole che ha fondamentalmente avviato la mania imperante dello scontro in stile battle royale è da tempo una presenza stabile su Xbox Game Pass e arriva adesso anche su Android attraverso xCloud. Lo shooter multiplayer PUBG prosegue la sua evoluzione con l'arrivo della Season 9 a fine ottobre, cosa che porta anche la nuova mappa Paramo con ambientazione sudamericana e caratterizzata da una novità fondamentale: un sistema dinamico di modifica della conformazione dello scenario che varia l'ambientazione a ogni partita. Nel frattempo, PUBG ha raggiunto anche una notevole stabilità di performance su console e attendiamo di vederlo all'opera anche sulle piattaforme mobile.



ScourgeBringer (Android) ID@Xbox - 29 ottobre L'immancabile dose di roguelike arriva con ScourgeBringer, che approda su xCloud per Android e può essere in qualche modo associato al genere in questione, sebbene con risultati piuttosto particolari. In questo caso siamo più vicini al platform con qualche elemento da metroidvania, nel quale l'esplorazione libera di un vasto mondo si alterna alla necessità di combattere costantemente con un'enorme quantità di nemici. Il gameplay è estremamente veloce e dinamico in particolare per quanto riguarda il sistema di combattimento, basato su pochi ma efficaci colpi da sferrare con forza e precisione, sia a terra che in aria, con la minaccia costante di essere eliminati e dover ripartire.



Unruly Heroes (Android, Console & PC) ID@Xbox - 29 ottobre Il Viaggio in Occidente è stato reinterpretato dal team francese Magic Design Studios come un fascinoso action adventure in forma di platform, caratterizzato dai personaggi tipici della leggenda cinese ma con una storia alquanto rielaborata e una certa insistenza sulla presenza di combattimenti ed enigmi da risolvere. La provenienza da Ubisoft e in particolare dal team che ha creato Rayman emerge chiaramente nello stile grafico disegnato in 2D che caratterizza fortemente l'aspetto di Unruly Heroes e lo rende particolarmente piacevole alla vista, dotato di un'atmosfera davvero particolare. Al di là di qualche problema di minore entità su ritmo e sistema di controllo, è un gioco che merita attenzione, così come il suo team di sviluppo al debutto.



Celeste (Android, Console & PC) ID@Xbox - 5 novembre Vincitore di numerosi premi tra cui indie dell'anno ai Game Awards 2018, Celeste è un particolare e impegnativo platform sviluppato da Matt Thorson e Noel Berry che ha conquistato tutto il mondo sulle varie piattaforme su cui è uscito. Il gioco segue un impostazione piuttosto classica con elementi in stile puzzle, il tutto rappresentato in un 2D semplice ma estremamente efficace e colorato, in grado di richiamare le tradizioni del genere. Tuttavia, è anche un gioco fortemente improntato sulla narrazione, raccontando la storia di una ragazza alle prese con le proprie paure, intenzionata a scalare un'alta montagna che fa da metafora alle proprie difficoltà di affermarsi positivamente nella vita, affrancandosi dalle proprie insicurezze.



Comanche (PC) - 5 novembre Tanto tempo fa, Comanche stupì il mondo videoludico presentandosi caratterizzato da una grafica in voxel che nei primi anni 90 era semplicemente da fantascienza, tanto da essere anche difficilmente gestibile per gli hardware dell'epoca. I tempi sono cambiati e il nuovo Comanche di Nukklear non è propriamente lo showcase tecnologico di un tempo, ma riesce a mantenere il feeling classico come un simulatore di elicottero piuttosto semplificato ma tutto impostato sull'azione e la distruzione. Più che star dietro a noiose lezioni sui comandi da usare per pilotare un elicottero, Comanche mette in prima linea il gameplay veloce e dinamico, lanciandoci in mezzo a battaglie e percorsi complessi che richiedono notevoli riflessi e abilità.



Deep Rock Galactic (Android, Console & PC) ID@Xbox - 5 novembre Un FPS cooperativo ambientato nello spazio è interessante ma potrebbe non essere proprio originale. Un FPS cooperativo ambientato nello spazio e con protagonisti dei nani tratti direttamente dalla tradizione fantasy, che trasportano la loro classica tecnologia nanica in ambito fantascientifico diventa non solo interessante ma anche dannatamente unico, così come appare Deep Rock Galactic. Nel gioco ci troviamo ad esplorare sistemi di grotte all'interno di vari pianeti alla ricerca di risorse, ma soprattutto a combattere con mostri alieni assortiti utilizzando un arsenale molto variegato, con la possibilità di distruggere tutto, vista l'alta interazione degli scenari. Il gioco dà il meglio di sé in multiplayer cooperativo a 4 giocatori, dunque siete avvisati.



Eastshade (Android, Console & PC) ID@Xbox - 5 novembre I videogiochi di esplorazione in soggettiva sono spesso molto belli da vedere, ma un titolo che si basa proprio sull'estetica delle ambientazioni deve proporre delle visuali veramente mozzafiato e possiamo dire che Eastshade riesce in questa impresa. Mettendoci nei panni di un pittore di panorami, il gioco è a tutti gli effetti una sorta di quadro esplorabile e interattivo, che ad ogni passo propone scorci meravigliosi sul fronte della grafica, tra ambientazioni naturali e architetture classicheggianti. Il tutto cela anche una vera e propria avventura, con la possibilità di prendere parte a quest investigative per aiutare i personaggi che vivono nell'ambientazione in questione o scoprire i segreti nascosti tra gli splendidi panorami dell'isola di Eeastshade.



Knights and Bikes (Console & PC) ID@Xbox - 5 novembre Prosegue l'apporto di Double Fine a Xbox Game Pass anche a novembre con Knights and Bikes. Il gioco è una sorta di avventura con elementi in stile metroidvania che racconta l'incredibile storia di Nessa e Demelza, due amiche che esplorano le coste dell'isola britannica (finta) di Penfurzy a bordo delle proprie fide biciclette alla ricerca di un tesoro perduto, sullo stile di The Goonies. Proprio il riferimento agli anni 80 è una costante nel gioco, che richiama lo spirito di quel periodo e certe tematiche tipiche dei film dell'epoca, ma tutto rappresentato con uno stile molto peculiare. Knights and Bikes può essere giocato in singolo o in multiplayer cooperativo e prevede la soluzione di enigmi e varie forme di combattimento con armi improvvisate, oltre alla necessità di esplorare l'isola e effettuare upgrade alle biciclette.