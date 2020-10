Fortnite, dove trovare i capanni delle streghe

Ogni anno Fortnite Battaglia Reale accoglie le festività legate ad Halloween: non potevano dunque mancare dei contenuti e dei luoghi a tema, in occasione di Halloween 2020. Quest'anno tocca ai capanni delle streghe.



Avete capito bene, adesso la mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 propone anche dei contenuti molto lontani da quelli a tema Marvel, pensati per Halloween 2020: per esempio ci sono i capanni delle streghe, in alcuni luoghi. Vogliamo spiegarvi dove trovarli, per trovare magari una scopa volante o semplicemente per vederli prima che vengano rimossi.

Pantano Palpitante, Dominio di Doom, Foschi Fumaioli: sono solo alcune delle aree di Fortnite che ora ospitano un capanno di streghe. Vi è anche una missione a tema proposta da Epic Games: tutto ciò che dovrete fare per completarla è visitare tre di questi posti. L'immagine qui di seguito riportata mostra le posizioni precise.

E infine, per non farci mancare proprio nulla, eccovi anche un video: