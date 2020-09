Fortnite, skin di Blade disponibile per l'acquisto: costa 20 euro

Fortnite Stagione 4 Capitolo 2 è completamente a tema Marvel, e nelle ultime settimane abbiamo visto diversi costumi a tema debuttare nel negozio di gioco. Oggi 25 settembre 2020 tocca alla skin di Blade, che nel momento in cui scriviamo è disponibile per l'acquisto.



Il prezzo, come sempre, non verrà reputato da molti giocatori economico: la skin di Blade viene proposta infatti a 2000 V-buck, ciò significa che costa 20 euro. Va detto che possiede però uno zainetto che può essere impugnato anche come piccone / strumento raccolta (la spada di Blade) nonché uno stile aggiuntivo. Un prezzo simile venne richiesto anche per la skin di Captain America, come ricorderete.



Tuttavia per completare il set di Blade, 20 euro non basteranno: sono presenti nel negozio anche il deltaplano Volo Diurno (1200 V-buck, altri 12 euro) e il balletto Piroetta del diurno (300 V-buck, cioè 3 euro). Se volete acquistare tutto quanto, vi conviene optare per il Pacchetto Blade, che offre tutti questi contenuti al prezzo decisamente conveniente di 2300 V-buck, cioè 23 euro in totale.



Prima di salutarci vi ricordiamo che le sfide della Settimana 5 di Fortnite sono ora disponibili, e vi lasciamo anche ad un video che mostra in azione la skin Blade a tema Marvel.

Bloodsuckers beware. Grab the Daywalker's Kata Emote in the Shop now! pic.twitter.com/6CpnRsqc0G — Fortnite (@FortniteGame) September 25, 2020