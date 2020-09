Fortnite Stagione 4, sfide della Settimana 5 disponibili: l'elenco da Epic Games

Nel momento in cui scriviamo le sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 4 sono ufficialmente disponibili per il completamento, da parte di tutti i giocatori in possesso del Pass Battaglia stagionale. Nulla di cui stupirsi: oggi 24 settembre 2020 è un giovedì, e le sfide degli sviluppatori arrivano proprio il giovedì.



Inizialmente i dataminer di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 avevano svelato in anticipo le sfide delle Settimane 4 e 5, ma qualcosa è cambiato con l'aggiornamento 14.20. Adesso le missioni settimanali sembrano un po' diverse: dal punto di vista della difficoltà, però, nulla per cui allarmarsi troppo. Basterà armarsi di pazienza e soprattutto delle guide che vi proporremo oggi pomeriggio.



Ogni missione garantirà ai giocatori 25.000 Punti Esperienza, alcune anche 50.000: un ottimo modo per arrivare al livello 100 del pass stagionale. Ecco l'elenco con tutte le sfide della Settimana 5 di Fortnite, direttamente dagli sviluppatori di Epic Games.

Esamina forzieri nel Dominio di Doom

Eliminazioni a Moli Molesti

Guida un'auto da Pantano Palpitante a Gattogrill in meno di 4 minuti senza uscire

Raccogli anelli fluttuanti a Castello Corallo

Usando un veicolo, salta attraverso il cerchio di fuoco a Borgo Bislacco

Fai un ballo robot Stark

Distruggi Ingordi

Infliggi danni agli avversari all'Autorità

Infliggi danni agli avversari alle Stark Industries