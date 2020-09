Fortnite Stagione 4, sfide delle settimane 4 e 5 svelate in anticipo

Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sta letteralmente tenendo incollati allo schermo tutti i giocatori del Battle Royale di Epic Games che siano anche dei fan dei fumetti Marvel. Presto, con le sfide delle Settimane 4 e 5, arriveranno nuove occasioni per guadagnare molti punti esperienza.

Grazie all'azione di dataminer e leaker a tema Fortnite Stagione 4, le sfide delle Settimane 4 e 5 sono state svelate in anticipo: possiamo dunque parlarvene e proporvi ogni singolo compito che dovrete poi completare, rispettivamente, una prima volta giovedì 17 settembre 2020 e poi nuovamente giovedì 24 settembre 2020.

Nulla di troppo complesso, va detto: le sfide di Fortnite non sono mai davvero difficili, anche considerando che possono essere completate in Rissa a Squadre, la modalità in cui è presente il respawn. Conoscere in anticipo tutte le missioni in arrivo, però, può essere molto utile; i punti esperienza, infine, servono ad aumentare il pass battaglia stagionale sbloccando così tutti gli oggetti cosmetici a tema Marvel.

Cominciamo allora dalle sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 4:

Esamina forzieri a Pantano Palpitante

Eliminazioni a Foresta Frignante

Infliggi danno entro 10 secondi dal rimbalzare da un ombrello a Sabbie Sudate

Distruggi Vetrine del Collezionista alla Collezione

Hackera i robot di Stark alle Stark Industries

Distruggi raccoglitori

Infliggi danni con i resti di un raccoglitore

Infliggi danni agli avversari a Foschi Fumaioli

Infliggi danni agli avversari all'Autorità